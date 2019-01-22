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В Таджикистане произошло сильное землетрясение

Происшествия

Эпицентр находился в 10 км от столицы

Душанбе, 22 января 2019, 11:46 — REGNUM  Резкое землетрясение произошло в Таджикистане утром сегодня, 22 января, в 9:33 по местному времени.

По информации Геофизической службы Академии наук Таджикистана, эпицентр подземных толчков был расположен в 10 км к востоку от столицы. Интенсивность землетрясения в Душанбе составила 3−4 балла, в эпицентре — 4 балла. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Согласно данным, приведенным в Национальной Стратегии по снижению риска стихийных бедствий на период 2019—2030 годы, принятой правительством страны 29 декабря 2018, за последние два десятка лет ежегодно регистрировалось в среднем по 23 стихийных бедствия. В районах страны, согласно карте сейсмического районирования, возможны землетрясения от 7 до 9, что может привести к большому числу погибших и пострадавших. В принятой стратегии указывается, что землетрясения в стране находятся на третьем месте среди стихийных бедствий по экономическому ущербу — 3,3 млн долларов с 1997 по 2018 год.

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Землетрясения
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