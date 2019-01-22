Вторник, 22 Января 2019 года
11:43:01 МСК

Началась проверка по авиапроисшествию с «Боингом» в Иркутске

Происшествия

Экипаж самолета при взлете сообщил об обнаружении технической неисправности левого двигателя

Иркутск, 22 января 2019, 11:42 — REGNUM  В Иркутске началась проверка по поводу происшествия с пассажирским авиалайнером Boeing 777−200 авиакомпании Nordwind Airlines, экипаж которого прервал взлет в связи с посторонними шумами в двигателе. Об этом сообщает 22 января пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Отмечается, что инцидент с рейсом «Иркутск — Пхукет» произошел утром 22 января в аэропорту столицы Иркутской области. В ведомстве сообщили, что экипаж самолета «сообщил об обнаружении технической неисправности левого двигателя», в связи с чем и было принято решение об отмене взлета.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что самолёт авиакомпании «Аэрофлот» с пассажирами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево».

Читайте также: Самолёт «Аэрофлота» выкатился за пределы ВПП при посадке в «Шереметьево»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить