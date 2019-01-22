В Калуге мошенник-тракторист лишил автозаправку 100 литров дизтоплива

Калуга, , 11:35 — REGNUM В Калуге тракторист украл с территории автозаправки 100 литров дизельного топлива. Как сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД России по городу Калуге, по версии правоохранителей, на автозаправку за дизельным топливом для транспортных средств предприятия подъехал мужчина на тракторе, принадлежащем организации.

Вначале тракторист обратился к заправщику с просьбой заполнить бочку соляркой в количестве 200 литров и направился к кассе, где оплатил за дизельное топливо. В момент, когда емкость заполнялась горючим, тракторист сказал работнику заправки, что нужно дозаправить ещё 100 литров, после чего сделал вид, что пошел оплачивать топливо. На самом деле, постояв у кассы некоторое время, вернулся. Воспользовавшись тем, что заправщик отлучился, мужчина сел за руль трактора и уехал.

После того, как был выявлен факт хищения дизельного топлива, представители автозаправочной станции обратились в правоохранительные органы. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий стражи порядка задержали мужчину, причастного к совершению противоправного деяния. Им оказался местный житель 1967 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». На период следствия подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и отрабатывают подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

Напомним, в настоящее время, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты по дизельному топливу Калужская область занимает первое место среди субъектов Центрального федерального округа. Его стоимость на автозаправках региона составляет 44,47 рубля за один литр.