В Москве пресечена деятельность наркогруппировки

Москва, , 11:29 — REGNUM В столице России пресечена деятельность двоих сообщников, у которых изъято свыше 190 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщила 22 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержаны два сообщника, у которых обнаружено и изъято более 190 килограммов наркотических средств и психотропных веществ», — отметила представитель ведомства.

По словам Вовк, у граждан было изъято 144 кг гашиша, 18 кг марихуаны, 13,7 кг мефедрона и другие наркотики и психостимуляторы. Кроме того, стражи порядка обнаружили у задержанных арсенал из трех пистолетов и 1,7 тыс. патронов к ним.

В ведомстве добавили, что участники криминального бизнеса действовали в Москве, Красногорске, Дзержинске, Лыткарино, Видном и Раменском.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что в Санкт-Петербурге изъята из незаконного оборота особо крупная партия южноамериканского кокаина. Ее вес составил около 50 килограммов.

Читайте также: Полцентнера кокаина «с ароматом банана» изъяли в Петербурге