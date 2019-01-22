Семья погибшего в Крыму полицейского подозревает следствие в бездействии

Симферополь, , 11:28 — REGNUM Вдова погибшего в Симферополе заместителя начальника «Центрального» отдела полиции Эмадина Исмаилова Яна Фарыняк обратилась в прокуратуру и Следком Крыма с жалобой «на незаконное бездействие и решения при доследственной проверке и предварительном следствии» по делу её мужа. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 января.

«В производстве следователя находится уголовное дело по факту обнаружения мёртвым моего мужа — Исмаилова Эмадина Нузетовича, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК РФ. По непонятным для меня причинам, оно было возбужденно только 12 декабря, хотя преступление было 21 ноября 2018 года. Насколько мне известно, в ходе доследственной проверки не проводился поквартирный опрос вероятных свидетелей преступления, которые проживают в этом районе; биологические, а также дактилоскопические экспертизы следов не назначались и не проводились», — отметила вдова полицейского.

По её словам, доследственную проверку проводили необоснованно медленно, а решение о возбуждении уголовного дела было принято только на 30-е сутки после гибели полицейского. Но даже после о возбуждении уголовного дела следователем не назначены необходимые экспертизы изъятых предметов, на которых могут быть следы преступников, а также не даны поручения оперативным сотрудникам на допрос вероятных свидетелей, которые проживают в районе совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года в Симферополе в собственном автомобиле был найден мёртвым заместитель начальника отдела полиции №3 «Центральный» Эмадин Исмаилов. Спустя два месяца его родственники и друзья вынуждены самостоятельно искать свидетелей преступления.

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