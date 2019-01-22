МВД Бурятии прокомментировало ситуацию с избившим задержанного полицейским

Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM В Бурятии руководитель полицейского, избившего задержанного и осуждённого за это на пять лет тюрьмы, привлечён к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 января, в МВД по Бурятии.

Уточняется, что проверку по данному факту проводили в ОМВД России по Мухоршибирскому району.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным республиканской прокуратуры, весной 2017 года участковый уполномоченный при задержании и доставлении в пункт полиции «применил к гражданину физическую силу». Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Полицейского уволили. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

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