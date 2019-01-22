Крупный пожар на Урале: газовики признали свою вину

Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Все потерпевшие из-за пожара после вспышки газа в Нижней Салде получат компенсацию. Об этом заявил главный инженер группы компаний «ГАЗЭКС» Денис Гоглев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гоглев подтвердил, что сотрудники «ГАЗЭКСа» действительно проводили ремонт газового оборудования, не имея на то соответствующей компетенции. Кроме того, рабочие были вызваны в частном порядке, в свободное время по договорённости с хозяйкой квартиры.

«Во-первых, мы приносим извинения всем пострадавшим. Сейчас мы участвуем в оценке нанесённого ущерба. Ущерб будет возмещен всем потерпевшим в ходе происшествия», — сказал Гоглев.

По словам главного инженера, пока речь идет всего о трёх квартирах, которые пострадали в ходе пожара.

Ранее, 18 января 2019 года в одной из квартир жилого дома в городе Нижней Салде возник пожар во время ремонта газового оборудования. Никто из жильцов не пострадал, но в ходе происшествия погибли два кота, находившиеся в квартире.