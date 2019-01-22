Улицы Краснодара ушли под воду после ливня

Краснодар, , 11:11 — REGNUM Сильный дождь затопил несколько улиц Краснодара в ночь с 21 на 22 января. Как сообщила пресс-служба администрации города, на улицы выведена специальная техника для откачивания воды с дорожного полотна — пока шесть единиц.

«В связи с возможными затяжными дождями ночью было организовано дежурство откачивающей спецтехники, она незамедлительно приступила к работе с возникновением подтоплений, часть уже ликвидированы. В настоящее время спецтехника ведет откачку подтоплений с проезжей части ул. Российской, ул. Уральской и ул. им. Павлова. На данный момент в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу заявок на откачку воды от жителей не поступало», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Представитель мэрии пояснил, что работы по ликвидации подтоплений будут вестись 22 января, при этом есть возможность увеличения количества спецтехники — в случае необходимости.

Добавим, что в середине января из-за сильных ливней подтопления фиксировались в Анапе, но до домов вода не добралась.