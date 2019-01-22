Информация о минировании школы в Новой Москве не подтвердилась — СМИ

Москва, , 11:10 — REGNUM Анонимный звонок неизвестного о минировании здания школы № 2073 в Новой Москве не подтвердился. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Здание обследовано кинологами и сотрудниками полиции. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Ранее стало известно, что из здания учебного заведения в связи с поступившей информацией о минировании были эвакуированы более 300 школьников и педагогов. В настоящее время стражи порядка заняты поиском телефонного террориста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан злоумышленник, 14 января предупредивший о «минировании» столичных аэровокзалов.

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