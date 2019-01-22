В Индии из-за злых духов заживо похоронили новорожденную девочку

Нью-Дели, , 11:08 — REGNUM Родители заживо закопали новорожденную девочку из-за злых духов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло на днях в городе Шахджаханпур.

«Девочка, заживо похороненная около пруда, чудом выжила после того, как местные жители услышали ее крики и выкопали ее», — передает вещатель.

По данным издания, закопать ребенка родителям посоветовал местный жрец, который сообщил об «одержимости младенца злыми духами».

Сотрудники полиции по горячим следам задержали жреца и отца ребенка. Сама малышка находится в больнице.