Вторник, 22 Января 2019 года
11:08:50 МСК

В Индии из-за злых духов заживо похоронили новорожденную девочку

Происшествия

ЧП произошло на днях в городе Шахджаханпур

Нью-Дели, 22 января 2019, 11:08 — REGNUM  Родители заживо закопали новорожденную девочку из-за злых духов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло на днях в городе Шахджаханпур.

«Девочка, заживо похороненная около пруда, чудом выжила после того, как местные жители услышали ее крики и выкопали ее», — передает вещатель.

По данным издания, закопать ребенка родителям посоветовал местный жрец, который сообщил об «одержимости младенца злыми духами».

Сотрудники полиции по горячим следам задержали жреца и отца ребенка. Сама малышка находится в больнице.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить