Названа причина пожара на бывшем рыбозаводе в Иркутской области

Иркутск, , 10:48 — REGNUM Пожар на бывшем рыбзаводе в посёлке Хужир Иркутской области произошёл в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, к такому выводу пришли дознаватели МЧС России и сотрудники полиции, которые провели ряд экспертиз и осмотр места пожара.

«Разнорабочим на территории, прилегающей к зданию, в бочке был разведен огонь для сжигания мусора… — говорится в сообщении. — Порывами ветра до 30 метров в секунду искры разнесло на постройку».

Как передавало ИА REGNUM, 20 января на острове Ольхон в посёлке Хужир сгорело здание бывшего рыбзавода. В результате ЧП никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 1950 квадратных метров.

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