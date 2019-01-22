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Школу в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Происшествия

В Москве учащихся школы эвакуировали из-за сообщения с угрозой взрыва

Москва, 22 января 2019, 10:24 — REGNUM  В Москве учащихся школы эвакуировали из-за сообщения с угрозой взрыва, сообщил 22 января телеканал «РЕН ТВ».

«Из здания вывели 320 детей и 32 сотрудника. Их разместили в Доме культуры, расположенном напротив школы», — говорится в информации.

По данным источника ИА REGNUM, речь идёт о ГБОУ «Школа № 2073» в посёлке Клёново в ТиНАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан коллектор, терроризировавший школу из-за долгов родителей одного из учеников.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Москвы объявила о поимке угрожавшего школе коллектора

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