Взрыв прогремел в отделении банка в Новосибирске

Новосибирск, , 10:10 — REGNUM В Новосибирске в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам прогремел взрыв. ОБ этом сообщил РИА Новости представитель главка МВД.

ЧП произошло во вторник, 22 января, на улице Первомайская в Первомайском районе города. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Денежные средства (из банкоматов) не похищены», — сообщил представитель полиции.

По факту взрыва в отделении банка возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Читайте также: Трое югорчан осуждены за ограбление банка

А также: В Вене произошло ограбление банка с уличной стрельбой