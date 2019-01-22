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Взрыв прогремел в отделении банка в Новосибирске

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 22 января, на улице Первомайская в Первомайском районе города

Новосибирск, 22 января 2019, 10:10 — REGNUM  В Новосибирске в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам прогремел взрыв. ОБ этом сообщил РИА Новости представитель главка МВД.

ЧП произошло во вторник, 22 января, на улице Первомайская в Первомайском районе города. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Денежные средства (из банкоматов) не похищены», — сообщил представитель полиции.

По факту взрыва в отделении банка возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

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