Тела 11 погибших подняли из Черного моря после пожара на танкерах

Керчь, Крым, , 10:08 — REGNUM Судьба девяти человек остается неизвестной после того, как в Керченском проливе произошел пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди». Из воды извлекли тела 11 погибших, 22 января сообщили в экстренных службах.

По уточненным данным, на борту двух судов находились 32 человека. Спасти удалось 12 из них, 11 человек погибли.

Поиски девятерых членов экипажа продолжаются. Тела погибших и все пострадавшие находятся на борту спасательного судна «Демидов», рассказал представитель экстренных служб РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января вблизи Керченского пролива загорелись два танкера под танзанийским флагом — «Канди» и «Маэстро». Предположительно — во время перевалки топлива с борта на борт. Работали на танкерах граждане Турции и Индии.

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