Выжившие моряки со сгоревших танкеров до сих пор не могут попасть в Керчь

Керчь, Крым, , 09:51 — REGNUM Пострадавших при пожаре двух нефтетанкеров в Керченском проливе моряков до сих пор не могут доставить в Керчь из-за непогоды, где их ожидают бригады скорой помощи. Об этом 22 января сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«Людей до сих пор нет, они рассеяны по кораблям. Их должен собрать вертолёт со специальной люлькой, после чего доставить в порт Керчи. Но там погодные условия сложные. Мы всю ночь прождали», — отметил Олефиренко.

По его словам, по предварительным данным, состояние выживших удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января во время перевалки топлива на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», на которых находились граждане Турции и Индии, произошёл пожар. 11 человек погибли, 12 членам экипажей удалось спастись. Изначально планировалось, что раненных моряков доставят в Керчь к часу ночи.

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