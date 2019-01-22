На Камчатке две заключённые избили сотрудников колонии

Петропавловск-Камчатский, , 09:41 — REGNUM В Камчатском крае в исправительной колонии ИК-7 УФСИН России совершено нападение на сотрудников пенитенциарного заведения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 22 января, инцидент произошёл в последних числах декабря 2018 года.

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Однако уголовные дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») были возбуждены только сейчас. Так, в самый канун Нового года 63-летняя осуждённая, не желая подчиниться законным требованиям работников колонии, руками и опорной тростью нанесла сотруднице учреждения удары по различным частям тела.

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Днём ранее, 30 декабря 2018 года, также в помещении камеры отряда строгих условий отбывания наказания 18-летняя девушка, осуждённая за кражи, сначала угрожала расправой сотруднику колонии, а затем несколько раз ногами ударила его.

В настоящее время по обоим фактам нападения ведётся расследование. За дезорганизацию деятельности исправительной колонии женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года нападение на сотрудников ФСИн было совершено в Волгоградской области. Под подозрение попали трое заключённых, которые содержатся в колонии общего режима в городе Волжский.

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