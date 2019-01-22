Спасатели не надеются найти живыми пропавших в Керченском проливе моряков

Симферополь, , 09:40 — REGNUM Спасатели не надеются найти живыми пропавших при пожаре на двух судах в Керченском проливе моряков, об этом 22 января журналистам рассказал представитель Росморречфлота.

«По состоянию на 06:00 (мск) операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», — заявил представитель ведомства.

Напомним, вечером 21 января во время перевалки топлива на двух танкерах «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании в Чёрном море недалеко от берегов Крыма произошёл пожар.

На судне «Маэстро» в этот момент находились 15 моряков, в том числе граждане Турции и Индии. На борту «Канди» — 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии.

В результате происшествия погибли 10 человек, 12 удалось спасти, восемь из них — граждане Турции. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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