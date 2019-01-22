Австралийский самолет развернулся в воздухе из-за драки между пассажирами

Сидней, Австралия, , 09:36 — REGNUM Следовавший из Австралии в Сингапур пассажирский самолет бюджетной авиакомпании Scoot совершил разворот в воздухе и вернулся в аэропорт вылета из-за серьезной драки на борту, передает немецкий канал n-tv 22 января.

Ссора произошла между двумя мужчинами. Как рассказал свидетель происшествия австралийскому телевидению, один из пассажиров начал выпивать крепкие алкогольные напитки сразу после взлета. Спустя 20 минут он стал агрессивным. Сначала бортпроводникам удалось его усмирить, пересадив на другое место, однако выпивший пассажир вновь стал искать повод для конфликта.

Спустя два часа в салоне началась серьезная драка, которую пытались разнять другие пассажиры. Пилот принял решение возвращаться в аэропорт Сиднея. По приземлении нарушитель спокойствия был арестован. Авиапроисшествие было заснято пассажирами на камеры мобильных телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января американский самолет рейса Нью-Йорк — Гонконг совершил экстренную посадку в Канаде и не смог взлететь. 250 пассажиров провели 16 часов запертыми в самолете при наружной температуре в — 30 градусов и в итоге были возвращены обратно в Нью-Йорк.

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