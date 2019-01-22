В Новосибирске в отделении банка прогремел взрыв, возбуждено дело

Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В отделении одного из банков в Первомайском районе города Новосибирска сегодня, 22 января, в 4:55 (время московское) прогремел взрыв.

Как сообщают СМИ, были повреждены, но не вскрыты, банкоматы, находящиеся в помещении для круглосуточного доступа. Денежные средства не похищены, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» (167 УК РФ). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, подробности устанавливаются.

«Рано утром неизвестными лицами была совершена попытка хищения денежных средств из банкомата. Никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия. Офис банка сегодня работать не будет. Денежные средства не похищены. Общий ущерб, нанесенный офису, оценивается», — сообщает НГС со ссылкой на сотрудников банка «Открытие».

Также анонимный источник сообщил, что это не первая попытка взлома — на прошлой неделе неизвестные уже пытались взломать банкоматы.