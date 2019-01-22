Пожар на судах в Черном море: восемь спасенных — граждане Турции

Симферополь, , 09:16 — REGNUM Восемь из двенадцати спасенных при пожаре на судах в Черном море являются гражданами Турции, об этом 22 января сообщили в турецком генеральном консульстве в Новороссийске.

«Знаем, что спасли восемь человек из Турции», — цитирует ТАСС сотрудника консульства.

По его словам, в настоящее время все пострадавшие остаются на судах в море, в Керчь они пока не доставлены.

Напомним, инцидент произошел вечером 21 января во время перевалки топлива. На двух танкерах под флагом Танзании «Маэстро» и «Канди» в Чёрном море недалеко от берегов Крыма произошёл пожар. Происшествие случилось в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив.

На судне «Маэстро» находилось 15 моряков, в том числе граждане Турции и Индии. На борту «Канди» было 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. В результате происшествия, по последним данным, погибли 10 человек, еще 12 удалось спасти. По данному факту возбуждено уголовное дело.