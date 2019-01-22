Вторник, 22 Января 2019 года
09:16:52 МСК

Пожар на судах в Черном море: восемь спасенных — граждане Турции

Происшествия

В настоящее время все пострадавшие остаются на судах в море

Симферополь, 22 января 2019, 09:16 — REGNUM  Восемь из двенадцати спасенных при пожаре на судах в Черном море являются гражданами Турции, об этом 22 января сообщили в турецком генеральном консульстве в Новороссийске.

«Знаем, что спасли восемь человек из Турции», — цитирует ТАСС сотрудника консульства.

По его словам, в настоящее время все пострадавшие остаются на судах в море, в Керчь они пока не доставлены.

Напомним, инцидент произошел вечером 21 января во время перевалки топлива. На двух танкерах под флагом Танзании «Маэстро» и «Канди» в Чёрном море недалеко от берегов Крыма произошёл пожар. Происшествие случилось в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив.

На судне «Маэстро» находилось 15 моряков, в том числе граждане Турции и Индии. На борту «Канди» было 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. В результате происшествия, по последним данным, погибли 10 человек, еще 12 удалось спасти. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв и пожар на судах в Керченском проливе 21.01.2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить