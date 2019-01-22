ЧП в ростовской колонии: осуждённые избили сотрудников ФСИН

Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 09:13 — REGNUM В одной из исправительных колоний Ростовской области произошло ЧП. Заключённые избили сотрудников учреждения при попытке передать в соседний отряд запрещенные предметы. Инцидент, как пишут местные интернет-издания, произошёл 17 января в ИК-12 Каменска-Шахтинского, но о нём стало известно только сейчас.

Уточняется, что осуждённые пытались передать телефон во время внепланового обыска. На требование сотрудников колонии сдать устройства и при попытке изъять их четверо заключённых ответили рукоприкладством — начали избивать двоих работников регионального управления ФСИН руками и ногами, информируют источники портала Donday.ru.

«Нападавших поместили в штрафной изолятор. Пострадавшим оказали первую помощь. После этого сотрудников направили в больницу для медицинского освидетельствования. Их состояние удовлетворительное», — цитирует издание представителя пресс-службы ведомства.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. Затем материалы проверки будут переданы следователям.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2018 года в Тюменской области на скамью подсудимых попал заключённый, напавший на заместителя начальника колонии. Осуждённый стал высказывать недовольство условиями отбывания наказания. Отказавшись исполнять требования сотрудников пенитенциарного учреждения, обвиняемый напал с кулаками на заместителя начальника колонии ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области, нанеся несколько ударов.

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