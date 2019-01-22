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Град уничтожил более 120 гектаров посевов в Танзании

Происшествия

Потеря урожая стала настоящей трагедией для крестьян, зарабатывающих на жизнь лишь сельским хозяйством

Град уничтожил более 120 гектаров посевов в Танзании
rohrspatz
Град

Бариади, Танзания, 22 января 2019, 09:10 — REGNUM  Град, сопровождаемый сильными порывами ветра, уничтожил более 120 гектаров урожая хлопка, кукурузы, проса и гороха в области Симию.

Дождь шел 1,5 часа 19 января, уничтожив урожаи и крыши домов.

«Мы просим правительство выделить для нас семена быстрого всхода, чтобы восстановить наши урожаи, которые были опорой в нашей жизни. Без этих средств мы не сможем отправить детей в школы», — сообщает Машили Розалиа, жительница одной из пострадавших деревень.

Роберт Кипандула, представитель министерства сельского хозяйства по району Килао оценил ущерб — град уничтожил 65 гектаров хлопка, 19 — проса и 44 — кукурузы.

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