Град уничтожил более 120 гектаров посевов в Танзании

Бариади, Танзания, , 09:10 — REGNUM Град, сопровождаемый сильными порывами ветра, уничтожил более 120 гектаров урожая хлопка, кукурузы, проса и гороха в области Симию.

Дождь шел 1,5 часа 19 января, уничтожив урожаи и крыши домов.

«Мы просим правительство выделить для нас семена быстрого всхода, чтобы восстановить наши урожаи, которые были опорой в нашей жизни. Без этих средств мы не сможем отправить детей в школы», — сообщает Машили Розалиа, жительница одной из пострадавших деревень.

Роберт Кипандула, представитель министерства сельского хозяйства по району Килао оценил ущерб — град уничтожил 65 гектаров хлопка, 19 — проса и 44 — кукурузы.