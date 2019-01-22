Пропавших на севере Свердловской области туристок пока не нашли

Карпинск, Свердловская область, , 09:02 — REGNUM На севере Свердловской области пока не найдены две туристки, которые пропали 19 января. Поиски велись всю ночь, сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС России.

Женщины были в составе туристической группы из пяти человек, не зарегистрированной у спасателей. 20 января они позвонили по номеру «112» и сообщили о своём примерном местонахождении. Ночью 22 января они тоже вышли на связь. Однако найти их пока не удаётся. Поиски идут в районе западного и юго-западного склонов горы Казанский камень.

Поиски ведутся и с воздуха. Задействован вертолёт «Ми-8». Всего общими усилиями обследована площадь в 127 квадратных километров.

Отметим, гора Казанский камень находится в районе города Карпинска. Температура воздуха там сейчас колеблется в районе минус 15 градусов.

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