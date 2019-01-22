Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 90 человек

Мехико, , 08:51 — REGNUM В мексиканском штате Идальго в результате взрыва на трубопроводе погиб, по последним данным, 91 человек. Об этом заявил губернатор региона Омар Файяд в интервью Milenio.

«К сожалению, число погибших увеличилось до 91 человека», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось о 89 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв на месте нелегальной врезки в трубопровод с топливом в районе Тлауэлильпан в Мексике произошел 18 января 2019 г. В момент ЧП десятки людей занимались несанкционированным сбором топлива.

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