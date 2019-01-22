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В Индонезии произошло второе землетрясение за сутки

Происшествия

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет

Джакарта, 22 января 2019, 08:47 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 22 января у острова Сумбава, сообщает со ссылкой на Геологическую службы США британское агентство Reuters.

В службе отметили, что землетрясение произошло на глубине 36 км в 230 км от города Раба. На данный момент об опасности цунами не сообщается, как и нет информации о жертвах или разрушениях.

Это землетрясение стало вторым, произошедшим в регионе за сутки. Ранее Геологическая служба США сообщала о толчках магнитудой 6,1 в в районе острова Богоравату.

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Землетрясения
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