В Индонезии произошло второе землетрясение за сутки

Джакарта, , 08:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 22 января у острова Сумбава, сообщает со ссылкой на Геологическую службы США британское агентство Reuters.

В службе отметили, что землетрясение произошло на глубине 36 км в 230 км от города Раба. На данный момент об опасности цунами не сообщается, как и нет информации о жертвах или разрушениях.

Это землетрясение стало вторым, произошедшим в регионе за сутки. Ранее Геологическая служба США сообщала о толчках магнитудой 6,1 в в районе острова Богоравату.