Вторник, 22 Января 2019 года
08:42:28 МСК

В Москве общежитие РГСУ эвакуировали из-за пожара

Происшествия

Пострадавших не было

Москва, 22 января 2019, 08:42 — REGNUM  В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на севере Москвы произошел пожар. Людей эвакуировали до прибытия пожарных, сообщает 22 января пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло рано утром на первом этаже общежития на улице Плещеева. Из здания эвакуировали около 1 тыс. человек.

С возгоранием удалось справиться до приезда пожарных. Жильцы общежития вернулись в комнаты, сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января пожар произошел в квартире одного из жилых домов на ул. Стартовая в Москве. Погибла 73-летняя женщина. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Читайте также: СКР проводит проверку по факту смерти женщины при пожаре в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в детских и учебных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить