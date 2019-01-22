В Москве общежитие РГСУ эвакуировали из-за пожара

Москва, , 08:42 — REGNUM В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на севере Москвы произошел пожар. Людей эвакуировали до прибытия пожарных, сообщает 22 января пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло рано утром на первом этаже общежития на улице Плещеева. Из здания эвакуировали около 1 тыс. человек.

С возгоранием удалось справиться до приезда пожарных. Жильцы общежития вернулись в комнаты, сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января пожар произошел в квартире одного из жилых домов на ул. Стартовая в Москве. Погибла 73-летняя женщина. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

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