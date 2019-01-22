Успокоили: вспышка ящура в Приморье не отразится на потребителях

Владивосток, , 08:27 — REGNUM Введенный карантин в связи со вспышкой ящура в двух районах Приморья не приведёт к дефициту свинины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации, не все производители признают, что ящур нанёс большой ущерб. Угрожаемой зоной объявлены 24 населенных пункта в Спасском районе, Спасск-Дальний, село Сиваковка Хорольского района, а также 13 сёл Черниговского района.

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Группа компаний «Русагро» в Приморском крае подтвердила, что на одном из свинокомплексов выявлен случай заражения вирусом ящура животных. На данный момент около 500 голов уже уничтожили, ввели карантинные меры по недопущению распространения заболевания, включая запрет на торговлю мясом и выпас скота.

«Потери от общего объёма мяса, поставляемого на внутренний рынок Приморья и уничтоженного из-за вспышки ящура, не превышают 5%. Дефицита охлажденной свинины не ожидается», — пояснили в компании.

Спецкомиссия признала территории Октябрьского, Хорольского муниципальных районов и Уссурийского городского округа угрожаемой и биолого-социальной опасной зоной.

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Подобная ситуация и в Спасском районе. Свиноводческий комплекс «Мерси трейд» также признан неблагополучным по ящуру животных. Эпизоотическим очагом определен свинокомплекс и цех убоя. Угрожаемой зоной объявлены 24 населенных пункта в Спасском районе, городской округ Спасск-Дальний, село Сиваковка Хорольского района, а также 13 сел Черниговского района Приморья. Будут уничтожены 22,5 тыс. свиней.

При этом производители заверили, что уже произведенную продукцию компания отзывать не будет, поскольку отпуск продукции вовремя остановили. Как сказал гендиректор ООО «Мерси Агро Приморье» Андрей Колот, вспышка ящура нанесет предприятию значительный ущерб. Кроме затрат на восстановление уничтоженного поголовья, потребуется провести ряд процедур по дезинфекции.

Если возникнет дефицит свинины в торговых точках края, по словам специалистов администрации Приморья, всегда есть возможность увеличить поставки продукции из других регионов.

Карантин отменят через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего зараженного животного.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя вспышка ящура в Приморье была зафиксирована в 2014 году. По результатам проверки в ООО «Спасский бекон» выявлен очаг заболевания ящуром в свиноводческом комплексе. Тогда были приняты меры по отчуждению животных и продуктов животноводства на свиноводческом комплексе и убойном пункте ООО «Спасский бекон».