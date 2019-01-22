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В Ливерпуле возмущенный рабочий разнес экскаватором отель

Происшествия

Мужчине не полностью выплатили вознаграждение за работу

В Ливерпуле возмущенный рабочий разнес экскаватором отель
Экскаватор

Ливерпуль, Великобритания, 22 января 2019, 08:16 — REGNUM  Водитель экскаватора разгромил холл отеля в британском Ливерпуле. Мужчина был возмущен тем, что ему заплатили меньше обещанного, сообщает The Sun. Запись погрома также доступна в YouTube.

Инцидент произошел 21 января в Инновационном парке Ливерпуля. Экскаваторщик принялся громить отель Travelodge, который только что закончили строить.

Сначала он поднялся на гусеничной машине на крыльцо гостиницы, затем протаранил стеклянные двери и продолжил погром внутри холла.

Очевидцы рассказали, что рабочему недоплатили 600 фунтов ($773).Один человек пострадал в результате происшествия, уточняет Mirror.

Когда на место прибыла полиция, погромщика уже не было — он бросил экскаватор и скрылся. В деле разбираются правоохранители.

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