Boeing 777 прервал взлёт из-за постороннего звука в двигателе в Иркутске

Иркутск, , 08:08 — REGNUM В Иркутске из-за технических проблем не смог взлететь самолет авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшийся на остров Пхукет в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.

По данным ведомства, экипаж самолета Boeing 777, на борту которого находились всего 445 человек, прекратил взлет из-за «постороннего звука в двигателе».

В пресс-службе иркутского аэропорта отмечают, что в настоящее время пассажиры, которые находятся на территории воздушной гавани, регистрируются на резервный борт.

Причина возникновения звука в двигателе пока неизвестна.

Читайте также: Частный вертолёт разбился в Алма-Ате: есть жертвы

А также: Названа причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке