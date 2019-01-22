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Boeing 777 прервал взлёт из-за постороннего звука в двигателе в Иркутске

Происшествия

Причина возникновения звука в двигателе пока неизвестна

Boeing 777 прервал взлёт из-за постороннего звука в двигателе в Иркутске
Sergey Korovkin 84
Самолёт Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines

Иркутск, 22 января 2019, 08:08 — REGNUM  В Иркутске из-за технических проблем не смог взлететь самолет авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшийся на остров Пхукет в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.

По данным ведомства, экипаж самолета Boeing 777, на борту которого находились всего 445 человек, прекратил взлет из-за «постороннего звука в двигателе».

В пресс-службе иркутского аэропорта отмечают, что в настоящее время пассажиры, которые находятся на территории воздушной гавани, регистрируются на резервный борт.

Причина возникновения звука в двигателе пока неизвестна.

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Авиапроисшествия
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