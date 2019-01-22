В помощь пострадавшим в Куршевеле собрали 7 тыс. евро — СМИ

Куршевель, Франция, , 07:58 — REGNUM На горнолыжном курорте Куршевель организовали помощь пострадавшим после пожара в здании, где проживали сезонные рабочие, сообщает Le Figaro.

В настоящее время собрано более семи тысяч евро для помощи семьям погибших и пострадавших.

Параллельно жители деревни Куршевель, где произошел пожар, приносили одежду и средства гигиены в зал, куда были эвакуированы оставшиеся в живых люди.

Расследование пожара было поручено исследовательскому отделу Шамбери. Причина возгорания выясняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара погибли двое человек, четверо тяжело ранены, ещё двадцать получили ранения различной степени тяжести.

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