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В Каракасе захвачена группа военных мятежников

Происшествия

Военнослужащие, нарушив присягу, захватили оружие и угрожали жизни чиновников и гвардейцев

Каракас, 22 января 2019, 07:41 — REGNUM  В столице Венесуэлы подразделениям вооруженных сил страны удалось захватить группу мятежных военных, завладевших оружием. Об этом сообщили в министерстве обороны Боливарианской республики.

Отмечается, что небольшая группа мятежников, нарушив присягу, захватила оружие и угрожала жизни двоих чиновников и двоих гвардейцев. В результате спецоперации изменников удалось схватить, в настоящее время их допрашивают компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для разгона антиправительственной демонстрации в Каракасе полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ и спецсредства.

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Политический кризис в Венесуэле
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