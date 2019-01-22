В Каракасе захвачена группа военных мятежников

Каракас, , 07:41 — REGNUM В столице Венесуэлы подразделениям вооруженных сил страны удалось захватить группу мятежных военных, завладевших оружием. Об этом сообщили в министерстве обороны Боливарианской республики.

Отмечается, что небольшая группа мятежников, нарушив присягу, захватила оружие и угрожала жизни двоих чиновников и двоих гвардейцев. В результате спецоперации изменников удалось схватить, в настоящее время их допрашивают компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для разгона антиправительственной демонстрации в Каракасе полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ и спецсредства.

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