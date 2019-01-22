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СМИ сообщили о драке Виторгана с Богомоловым в московском кафе

Происшествия

По словам очевидцев, Виторган разбил режиссеру нос

Москва, 22 января 2019, 07:34 — REGNUM  Муж телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым в одном из кафе Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что мужчины поспорили, завязался конфликт, после чего они вышли на улицу и подрались. По словам очевидцев, Виторган разбил режиссеру нос, после чего Богомолов вернулся в кафе в сопровождении охраны. Свидетели вызвали скорую, однако пострадавший от госпитализации отказался.

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Напомним, ранее сообщалось, что Виторган и Собчак больше не носят обручальные кольца. Пара зарегистрировала брак в 2013 году, в 2016 году Собчак родила сына Платона. В сентябре СМИ со ссылкой на официальных представителей телеведущей сообщили, что Собчак ждет второго ребенка.

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