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ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Информация о потерях и разрушениях уточняется

ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня
Иллюстрация: Mil.gov.ua
На позиции ВСУ

Луганск, 22 января 2019, 07:21 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины три раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 22 января официальный сайт оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, находящиеся в районе населённых пунктов Раевка, Желобок и Донецкий.

Посёлок Донецкий ВСУ обстреляли из вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия. По Желобку со стороны населённого пункта Крымское прилетело семь 82-мм мин, три гранаты РПГ и пять боеприпасов, выпущенных из вооружения БМП. ВСУ обстреляли Раевку со стороны посёлка Старый Айдар, выпустив десять мин калибра 82 мм.

На данный момент информации о потерях и разрушениях не поступало.

Напомним, 21 января в ЛНР зафиксировали пять случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по территории Луганской Народной Республики более ста единиц боеприпасов.

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