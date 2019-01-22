Шесть человек получили ранения при взрыве автобуса в Гватемале

Гватемала, , 06:04 — REGNUM В столице Гватемалы произошел взрыв в салоне пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба национальной полиции страны.

В результате взрыва ранения получили шесть человек. Сообщается, что наиболее серьезные травмы получила 19-летняя девушка, которая привела в действие взрывное устройство. По сообщению портала Prensa Libre, она хотела напугать шофера с целью ограбить его и не собиралась устраивать взрыв.

В настоящее время она находится в больнице под охраной полиции. Власти пытаются установить, принадлежала ли девушка к какой-либо террористической группировке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в колумбийской столице Боготе произошел подрыв автомобиля, в результате которого погибл 21 человек, еще 68 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя леворадикальная группировка «Армия освобождения Колумбии».