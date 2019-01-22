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Китайские полицейские задержали страуса за беспорядки на дорогах

Происшествия

Никто не пострадал

Пекин, 22 января 2019, 05:34 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Китая задержали в провинции Юньнань страуса, бегавшего по дороге и вносившего беспорядок в дорожное движение, сообщает телеканал CGTN.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как испуганная птица мечется по проезжей части, а недоумевающие водители пытаются объехать его. Сообщается, что после инцидента страуса вернули владельцу. Птица не пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года во время представления в казанском цирке страус прорвался через ограждение манежа и выбежал в первые ряды зрителей, устроив там переполох. Страус был пойман, его увели за кулисы. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В казанском цирке страус ворвался в первые ряды зрителей — видео

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