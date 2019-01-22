Во Флориде полицейский сбил двух людей, наблюдавших затмение

Палм-Бич, США, , 04:22 — REGNUM Сотрудник американской полиции полиции сбил мужчину и женщину, лежавших на проезжей части и наблюдавших за лунным затмением, на дороге недалеко от Палм-Бич (штат Флорида), сообщает The Palm Beach Post.

Согласно официальному заявлению полиции, мужчина и женщина лежали на неосвещенном участке дороги и наблюдали лунное затмение. В результате столкновения с полицейским автомобилем их госпитализировали.

Врачи сообщают, что они получили незначительные травмы. Полицейский получил административное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января ночью на небе можно было наблюдать полное лунное затмение. Жители Москвы могли пронаблюдать затмение в 06:34 по московскому времени. Полная фаза затмения была видна в северо-западных регионах европейской части России, а также на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока.

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