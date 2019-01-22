В Египте трое детей подорвались на мине

Каир, , 03:14 — REGNUM В Египте двое детей погибли, еще один получил ранения при подрыве мины времен арабо-израильских войн, сообщает Al-Balad.

По словам издания, трое детей обнаружили неразорвавшуюся мину в окрестностях Исмаилии. Дети попробовали самостоятельно исследовать незнакомый предмет, однако это привело к взрыву.

В результате взрыва погибли двое детей, третий получил ранения. После этого район был оцеплен силами гражданской обороны, на месте работают саперы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Йемене на мине подорвались пятеро саперов международной организации по разминированию MASAM. Сообщается, что взрыв произошел во время транспортировки обнаруженных боеприпасов к полигону для их последующего уничтожения.

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