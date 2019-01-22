В Петербургском районе Купчино прорвало тепломагистраль

Санкт-Петербург, , 03:00 — REGNUM На Будапештской улице в Санкт-Петербурге произошла авария на тепломагистрали, сообщают «Невские новости».

По сообщениям очевидцев, на улице Будапештской в районе дома номер девять видны клубы горячего пара. На место происшествия экстренно выехали сотрудники аварийных служб, которые сразу огородили опасную зону. Отмечается, что причиной аварии стал дефект на тепломагистрали. В настоящее время коммунальщики ищут точное место прорыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 января в Санкт-Петербурге прорвало трубу на улице Белы Куна. Горячая вода начала заливать тротуары и газоны. Сообщалось, что на горячем снабжении квартир авария не сказалась.

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