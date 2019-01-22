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В ДТП с двумя автобусами в Перми погибла женщина

Происшествия

Женщину зажало между автобусами

Пермь, 22 января 2019, 02:19 — REGNUM  В Перми столкнулись два автобуса в районе остановки «Центральный рынок», сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел после того, как автобус №1 не уступил дорогу женщине-пешеходу и сбил ее. После этого автобус №1 врезался в автобус №8, в результате чего женщину зажало между ними. Ее экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. В настоящее время полиция проводит проверку произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Москве произошло столкновение грузовика с автомобилем Росгвардии. В результате аварии один сотрудник Росгвардии был госпитализирован, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Еще трое получили незначительные травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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