В ДТП с двумя автобусами в Перми погибла женщина

Пермь, , 02:19 — REGNUM В Перми столкнулись два автобуса в районе остановки «Центральный рынок», сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел после того, как автобус №1 не уступил дорогу женщине-пешеходу и сбил ее. После этого автобус №1 врезался в автобус №8, в результате чего женщину зажало между ними. Ее экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. В настоящее время полиция проводит проверку произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Москве произошло столкновение грузовика с автомобилем Росгвардии. В результате аварии один сотрудник Росгвардии был госпитализирован, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Еще трое получили незначительные травмы.