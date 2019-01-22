В Екатеринбурге экстренно сел самолет

Екатеринбург, , 01:25 — REGNUM Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Причина вынужденной посадки — курящий пассажир, в отношении которого в линейном отделе полиции в «Кольцово» был составлен административный протокол (пункт 1 статьи 6.24 КоАП РФ). Он курил в туалетной комнате самолета во время полета, в результате чего сработала противопожарная сигнализация.

«Авиалайнер совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту в городе Екатеринбурге», — отметили в МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года из-за курильщика на борту самолета рейса Москва - Гюмри (Армения) был прерван рейс: самолет сел в Минеральных Водах (Ставропольский край).

Читайте ранее в этом сюжете: В Минеральных Водах совершил вынужденную посадку самолет «Москва — Гюмри»