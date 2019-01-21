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Пожар в Керченском проливе: СКР возбудил уголовное дело

Происшествия

Пострадавших готовы принять в Крыму

Краснодар, 21 января 2019, 23:03 — REGNUM  Уголовное дело в связи с гибелью людей на судах в нейтральных водах Керченского пролива возбуждено Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России — по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления.

Как установлено, возгорание двух торговых судов «Канди» и «Маэстро» произошло 21 января около 18:00 в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив.

Всего на борту находился 31 человек, граждане Индии и Турции. Известно о гибели уже 11 членов экипажа, 14 удалось спастись. Данные о пострадавших будут уточняться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму раненых моряков готовятся принимать 12 бригад скорой помощи.

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Взрыв и пожар на судах в Керченском проливе 21.01.2019
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