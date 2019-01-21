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Число жертв взрыва на нефтепроводе в Мексике достигло 89 человек

Происшествия

В штате Идальго насчитывается не менее 2000 незаконных отводов и врезок в магистральные нефтепроводы

Мехико, 21 января 2019, 22:56 — REGNUM  Число жертв взрыва на нелегальном нефтепроводе в мексиканском штате Идальго достигло 89 человек, 21 января передает агентство Associated Press.

По сообщению Министерства здравоохранения штата, также в результате взрыва и пожара в городке Тлахуэлпан получили ранения и ожоги десятки человек, 51 из них находится в тяжелом состоянии.

По информации правоохранительных органов, в штате Идальго насчитывается не менее 2000 незаконных отводов и врезок в магистральные нефтепроводы. Взрывы и пожары на них происходят регулярно.

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