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В Москве грузовик въехал в автомобиль Росгвардии

Происшествия

В результате аварии один сотрудник Росгвардии госпитализирован

Москва, 21 января 2019, 22:25 — REGNUM  ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной службы Росгвардии произошло вечером 21 января в Москве. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, авария произошла на 32-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта «Внуково».

Водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и задел стоявший у дороги автомобиль Росгвардии, после чего служебную машину отбросило в сторону.

В результате аварии один сотрудник Росгавардии был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Ещё трое получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась.

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Дорожно-транспортные происшествия
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