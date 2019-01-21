В Москве грузовик въехал в автомобиль Росгвардии

Москва, , 22:25 — REGNUM ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной службы Росгвардии произошло вечером 21 января в Москве. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, авария произошла на 32-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта «Внуково».

Водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и задел стоявший у дороги автомобиль Росгвардии, после чего служебную машину отбросило в сторону.

В результате аварии один сотрудник Росгавардии был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Ещё трое получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась.

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