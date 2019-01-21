Число погибших в Керченском проливе растёт – уже одиннадцать

Симферополь, , 22:22 — REGNUM Количество жертв пожара на двух танкерах «Маэстро» и «Канди» в Керченском проливе достигло 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«На данный момент, двенадцать человек числятся спасёнными», — уточнили в ведомстве.

По информации крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, на полуострове раненых моряков готовятся принимать двенадцать бригад скорой помощи.

«Девять керченских, две феодосийских и одна бригада керченской подстанции готовы принять пострадавших, которые будут доставлены в Керчь в районе часа ночи», — отметили в центре.

Два грузовых судна — танкеры «Маэстро» и «Канди» (под флагом Танзании) — загорелись сегодня в Черном море недалеко от берегов Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января во время перевалки топлива на двух танкерах под флагом Танзании произошёл пожар. Происшествие случилось за пределами территориальных вод, в 15 милях южнее мыса Такиль.

По предварительным данным, нефтеналивные танкеры производили нелегальную перевалку нефтепродуктов.

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