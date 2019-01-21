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Загоревшиеся в Керченском проливе суда осуществляли нелегальную стоянку

Происшествия

Причиной пожара на танкерах могло стать нарушение техники безопасности

Симферополь, 21 января 2019, 21:44 — REGNUM  Судна под флагом Танзании, загоревшиеся в районе Керченского пролива, находились на нелегальной якорной стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также отметил, что причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности при передаче топлива с одного борта на другой.

Как передавало ИА REGNUM, в результате пожара на кораблях «Кандий» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли одиннадцать человек, спасены 14 членов экипажей. Спасательная операция в районе ЧП продолжается. Пострадавших готовы принять медучреждения Керчи и Феодосии.

Все на двух судах находился 31 человек, в том числе 16 граждан Турции. Остальные, по предварительным данным, — граждане Индии.

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Происшествия на воде
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