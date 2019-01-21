Раненых в Керченском проливе моряков направят в больницы Керчи и Феодосии

Симферополь, , 21:24 — REGNUM Раненых на пожаре в Керченском проливе доставят в Керчь и Феодосию для оказания медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В Керчи уже готовы принять пострадавших. Капитану порта и экстренным службам дано соответствующее распоряжение доставить их в медучреждения Керчи и Феодосии», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что в случае необходимости будет задействована санитарная авиация.

Напомним, по последним данным, после пожара на двух грузовых суднах в Керченском проливе, удалось спасти 14 членов экипажа. Из воды уже достали 10 трупов погибших.

Чрезвычайное происшествие произошло во время перевалки топлива с одного судна на другое.

Читайте ранее в этом сюжете: Девять погибших, 14 спасенных: пожар на двух танкерах в Керченском проливе