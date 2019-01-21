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Раненых в Керченском проливе моряков направят в больницы Керчи и Феодосии

Происшествия

На данный момент удалось спасти 14 членов двух экипажей

Симферополь, 21 января 2019, 21:24 — REGNUM  Раненых на пожаре в Керченском проливе доставят в Керчь и Феодосию для оказания медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В Керчи уже готовы принять пострадавших. Капитану порта и экстренным службам дано соответствующее распоряжение доставить их в медучреждения Керчи и Феодосии», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что в случае необходимости будет задействована санитарная авиация.

Напомним, по последним данным, после пожара на двух грузовых суднах в Керченском проливе, удалось спасти 14 членов экипажа. Из воды уже достали 10 трупов погибших.

Чрезвычайное происшествие произошло во время перевалки топлива с одного судна на другое.

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Взрыв и пожар на судах в Керченском проливе 21.01.2019
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