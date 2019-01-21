Девять человек погибли при пожаре на судах в Керченском проливе

Керчь, Крым, , 20:36 — REGNUM Жертвами пожара на двух судах в районе Керченском проливе, по последним данным, стали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Уточняется, что 14 моряков удалось спасти. Всего в состав экипажей двух кораблей входило более 30 человек. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.

Напомним, пожар вспыхнул на борту двух кораблей, следовавших под флагом Танзании. Одно из судов является газовозом. По предварительной информации, в момент передачи топлива с одного судна на другое произошёл взрыв.

На борту кораблей находились граждане Индии и Турции.

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