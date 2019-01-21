Девять погибших, 14 спасенных: пожар на двух танкерах в Керченском проливе

Симферополь, , 20:31 — REGNUM Девять человек погибли, еще 14 спасены в результате пожара на двух танкерах в районе Керченского пролива 21 января, об этом сообщили в Росморречфлоте.

Крымские медики готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре.

«У нас полная готовность. Машины находятся в оперативном режиме, как в Керчи, так и в Феодосии. Там термоодеяла, горячие растворы, машины заведены и готовы в любой момент выехать, пока команды с порта не было. Должны доставлять в Керчь. Предварительно семеро с ожогами, больше пока информации нет», — цитирует «Крыминформ» главу Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко.

В случае необходимости готовы привлечь и санитарную авиацию

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января стало известно о пожаре на двух танкерах, «Кандий» и «Маэстро», под флагом Танзании, в Черном море недалеко от берегов Крыма. На танкерах находились граждане Индии и Турции. На месте ведется спасательная операция.

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