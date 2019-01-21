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Прокуратура начала проверку после инцидента с Boeing в «Шереметьево»

Происшествия

Самолёт «Аэрофлота», совершавший рейс Астана — Москва, при приземлении выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Москва, 21 января 2019, 20:05 — REGNUM  Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента с самолётом авиакомпании «Аэрофлот», выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево». Об этом 21 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, сегодня около 18:00 самолёт Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Астана — Москва, при посадке выкатился носовой стойкой на два метра за пределы ВПП.

На борту воздушного судна находились 81 пассажир и семь членов экипажа. Все они были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что проверка будет проведена Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по её результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорное ведомство намерено проконтролировать соблюдение прав пассажиров и выполнение дальнейших авиарейсов в соответствии с расписанием.

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Авиапроисшествия
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