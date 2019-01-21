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Два судна загорелись в Керченском проливе, один из моряков погиб

Происшествия

Корабли следовали под флагом Танзании

Два судна загорелись в Керченском проливе, один из моряков погиб
Иллюстрация: Usgs.gov
Керченский пролив

Керчь, Крым, 21 января 2019, 19:50 — REGNUM  Один человек погиб в результате пожара на судне в районе Керченского пролива. Об этом сообщили 21 января в пресс-службе Росморречфлота.

По информации ведомства, пожар вспыхнул на двух судах, следовавших под флагом Танзании. Одно из них является газовозом.

Согласно предварительным данным, при передаче топлива с одного судна на другое произошёл взрыв, в результате чего огонь охватил оба корабля.

К месту ЧП был направлен спасательный буксир. На данный момент трое моряков спасены, поднято на борт тело одного погибшего, сообщили в Росморречфлоте.

Уточняется, что всего на двух судах находилось порядка 30 человек — предположительно, граждане Индии и Турции. Спасательная операция в настоящее время продолжается.

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Происшествия на воде
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